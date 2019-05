Ultimo aggiornamento: 12:13

RIETI - Tre titoli italiani, 6 nuove cinture nere e tre promozioni nel ruolo di allenatore. E' questo, in sintesi, il “bottino” della Kuden Goshin Ryu al termine della stage nazionale Csen che si è svolto il 30 marzo scorso, la cui cerimonia di consegne è andata in scena martedì nella palestra New Life, quartier generale della scuola guidata dal maestro Giuliano Spadoni.I tre campioni italiani sono Simone Rossi, nella cat. Junior 62 kg, Leonardo Dionisi (Junior 77 kg) e Jacopo Pezzotti (kg 85). Cinque le cinture nere 1° Dan, invece, conseguite da Leonardo Dionisi, Jacopo Pezzotti, Emanuele Vanzo, Silvia Recchia e Luca Mariani, mentre la sesta è una nera 2° Dan e se l'è guadagnata Emanuele Perazzi. A Perazzi anche la qualifica di allenatore federale, mentre ai fratelli Chiappalone – Marco e Mauro – quella di maestro.«La scuola è in continua crescita – spiega il maestro Giuliano Spadoni, che è anche Responsabile Nazionale settore Ju-Jitsu & Area Sportiva Agonistica Nazionale – e questi passaggi di livello ne sono la dimostrazione. Cerchiamo di aggiornarci continuamente, di girare l'Italia e l'Europa quando si creano i presupposti, per imparare ed affinare i dettami di questa meravigliosa disciplina, uno sport ma soprattutto uno stile di vita».A riprova di quanto dichiarato, il maestro Spadoni (6° Dan Ju Jitsu Csen e Unjj) il prossimo 21 maggio dalle 19 alle 21, sarà protagonista a Pomezia, presso la scuola di arti marziali Judokan (via Naro) di una lezione dimostrativa insieme al Maestro Luca Sciutto (5° Dan e Chuden) della Hontay Yoshin Ryu Ju Jitsy, patrocinata dal Comitato Provinciale Csen di Roma.