RIETI - “Walking with us” a Bruxelles. Dal centro d'Italia al cuore dell'Europa. È quello che si propone di fare Il progetto di alternanza scuola-lavoro del liceo scientifico “C. Jucci”, che si svolgerà presso la Camera di Commercio Belgo-Italiana di Bruxelles, mettendo quindici studenti e studentesse del quarto e quinto anno, accompagnate dalle professoresse Cecilia Cenciarelli e Teresa Bulfaro, in contatto con il mondo del lavoro in un paese estero, per di più sede delle principali istituzioni europee. Tale progetto offre oltre all’opportunità di migliorare le competenze di lingua inglese (grazie ad un corso di business English) soprattutto il vantaggio di entrare in contatto con realtà lavorative diverse da quella in cui vivono.



Il requisito essenziale per i partecipanti è essere in possesso almeno del livello B1 della certificazione linguistica e essere interessati al raggiungimento del livello B2 o superiore. D’altra parte il liceo scientifico vanta una lunga tradizione nella formazione linguistica, essendo anche Preparation Centre per le certificazioni di lingua inglese.



Nel dettaglio il periodo di permanenza all’estero, che va dal 21 settembre all’11 ottobre, si articolerà nel seguente modo:



la prima settimana sarà dedicata all’accoglienza e all’ inserimento dei giovani presso gli uffici della Camera di Commercio Belgo-Italiana (CCBI) per conoscere le loro attività, il funzionamento dell’UE e la commercializzazione dei prodotti italiani in Belgio. In questo modo gli studenti comprenderanno le caratteristiche socio-economiche e la visione imprenditoriale del Belgio e delle economie del Nord Europa.



Durante la seconda settimana i giovani verranno coinvolti nelle attività giornaliere degli uffici: compilazione e gestione di banche dati, ricerca partner commerciali, elaborazione di testi, ricerche di mercato. Queste attività verranno supervisionate dai tutor interni e da project manager della CCBI.



Infine, nella terza settimana, gli studenti e le studentesse si dedicheranno ad un progetto di internazionalizzazione di risorse turistiche reatine quali “il cammino di Francesco” attraverso la redazione di un piano di partecipazione ad un evento fieristico. In tal modo gli studenti conosceranno il mondo delle fiere come strumento di comunicazione con potenziali acquirenti, oltre che come mezzo per comprendere i mercati esteri.



Come si può ben capire, gli obiettivi del progetto sono molteplici e vanno dal miglioramento delle competenze linguistiche all’apprendimento del business English, dalla maturazione del senso di appartenenza ad una cultura comune europea allo sviluppo dell’autonomia personale e progettuale, dal potenziale miglioramento dell’occupabilità dei giovani reatini attraverso esperienze qualificanti all’eventuale inserimento lavorativo degli studenti stessi all’interno di aziende operanti nel settore turistico della Regione Lazio.

Gioved├Č 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:37



© RIPRODUZIONE RISERVATA