RIETI - Martedì scorso, 18 febbraio, il Liceo Scientifico Carlo Jucci ha partecipato alla selezione regionale per le Olimpiadi di Debate al Liceo Plinio Seniore di Roma, insieme ad altre 11 squadre provenienti da tutto il Lazio. La squadra "Jucci Debaters", guidata dalla professoressa Tiberi Vipraio e composta da Emiliano Santori (IV A), Anita Mancosu (IV E), Gaia Giacobazzi (III D) e Costantin Solomon (IV A), ha raggiunto il terzo posto con due vittorie su due, purtroppo non raggiungendo la gara finale per pochissimi punti.Emiliano Santori, terzo speaker della squadra ha ottenuto il titolo di "best debater" in entrambi i round affrontati e, insieme ad Anita Mancosu, il titolo di "best p.o.i." (point of interest, cioè domanda). A ogni dibattito affrontato, l'ars dicendi dei nostri giovani oratori è resa più raffinata e tutto il faticoso lavoro di preparazione affrontato dà i suoi frutti: labor improbus vincit omnia!