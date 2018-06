RIETI - Dopo la vittoria della Fiera di Primavera 2018, competizione territoriale che ha eletto lo scorso 12 maggio la migliore mini Impresa scolastica di Rieti, la classe 4c del Liceo Scientifico Jucci, start up reatina Ermestech Ja, ha conquistato il Premio speciale "Business plan award" alla competizione nazionale Biz Factory svoltasi il 4 e 5 giugno nella sede di Palazzo Lombardia a Milano.



Il premio speciale, attribuito da Credito Suisse, viene assegnato al team che si è contraddistinto per aver presentato il business plan più convincente.



Si chiude dunque con un prestigioso riconoscimento, l'esperienza nazionale della scuola reatina che ha ben rappresentato le Istituzioni scolastiche della città.



La due giorni milanese rappresenta il primo evento nazionale ideato e promosso da JA Italia, Junior Achievement, che da 15 anni celebra e divulga gli impatti positivi di un’educazione di tipo imprenditoriale nella scuola superiore. Per 2 giornate, 150 studenti italiani tra i 16 e i 19 anni dei migliori 21 team selezionati sui territori, si sono confrontati e hanno dimostrato doti di intraprendenza e innovazione.



Il Premio conquistato dall'impresa scolastica reatina, oltre a rappresentare un valido riconoscimento per il lavoro di preparazione svolto dalla classe, è la testimonianza della crescita del movimento virtuoso e formativo di Impresa in azione, progetto di educazione imprenditoriale presente a Rieti da tre anni grazie al sostegno finanziario e all'intuizione della Fondazione Varrone.

