Coronavirus, allo Jucci il colloquio tra professori e genitori avverrà da remoto

RIETI - Covid e quotidianità. Sono tante le novità diventate ormai quasi familiari introdotte per far fronte alla pandemia un po’ in tutti i settori e, tra questi, forse uno dei più stravolti è senza dubbio il mondo scuola. Costretta a rincorrere, questa volta con passi da gigante mai fatti, l’obiettivo della digitalizzazione tra classi virtuali e video lezioni, si è dovuto far fronte anche ad un’altra forte esigenza: non interrompere il contatto con le famiglie. Ecco dunque che anche in questo caso la tecnologia offre la risposta e anche gli incotri scuola-famiglie entrano in piattaforma.

Di ieri la circolare rivolta ai genitori dei ragazzi frequentanti il liceo scientifico Jucci che comunica l’avvio degli incontri virtuali con i professori. «Nel rispetto delle norme anticovid – riporta la nota del liceo reatino (il migliore nel suo indirizzo in provincia di Rieti secondo l’ultima indagine di Eduscopio, ndr) - il ricevimento genitori per il corrente anno scolastico - avverrà da remoto in orario pomeridiano e su prenotazione da parte delle famiglie, tramite registro elettronico. A partire dalla settimana corrente e fino all’interruzione per le vacanze natalizie, per soddisfare tutte le richieste, i docenti riceveranno tutte le settimane. Per particolari esigenze sarà possibile concordare con il docente un incontro in giorni e orari diversi da quelli indicati».

