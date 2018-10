© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ore 12:30. Di fronte al cancello del liceo scientifico carlo Jucci, In occasione del “Con Francesco nella Valle”, che nel week end dal 12 al 14 ottobre ha riempito la città di Rieti di pellegrini, Martina, una ragazza del Liceo scientifico Carlo Jucci, circondata dai suoi compagni di esperienza, racconta, ad una platea composta per lo più dai genitori degli alunni stessi, come il gruppo ha vissuto le 3 settimane trascorse a Bruxelles.«Abbiamo passato le ultime tre settimane nella capitale Belga, ospiti della camera di commercio Belgo-Italiana - esordisce la ragazza - e in quella sede abbiamo avuto l’opportunità attraverso lezioni frontali, ed esercitazioni pratiche di comprendere i meccanismi che sono alla base dell’europrogettazione, supervisionati da esperti del settore».I 15 Juccini avevano il compito di programmare e realizzare due progetti : Find your way walking through european rules, e find your way walking with others, ( trova la tua strada attraverso le regole europee, e trova la tua strada camminando con gli altri) progetti che coinvolgono tutti i pellegrini e che mirano a migliorare la loro esperienza turistica.«Importanti sono stati i messaggi che ci ha lasciato questa esperienza - continua Martina - abbiamo capito che il senso di appartenenza alla comunità europea - il cosiddetto european feeling - è fondamentale, e che è necessario portare un sentimento come questo anche in una realtà piccola come la nostra. Comprendere bene tutte le opportunità che propone la comunità europea può essere uno strumento per la riqualificazione della nostra città».Continuano poi gli interventi, nei quali i ragazzi illustrano i progetti e il lavoro che sono andati a svolgere. «Ci siamo concentrati sui cammini europei più conosciuti - spiegano Roberta e Beatrice - come il Cammino di Santiago di Compostela e la Via Francigena ai quali abbiamo affiancato il Cammino di Francesco, introducendo il Bike sharing, la creazione di un sito e di una applicazione che possa guidare i pellegrini con una mappatura più precisa dei cammini. Abbiamo proposto di unire i diversi passaporti per creare un punto di contatto di tutti i percorsi».Prosegue poi Francesco affermando, con un pizzico di presunzione, che un po' stona in un contesto come questo, come i giorni trascorsi a Bruxelles gli abbiano fatto capire quanto sia importante seguire le proprie speranze, specialmente in anni questi.Viene poi il momento della professoressa Cecilia Cenciarelli, accompagnatrice del gruppo insieme a Teresa Bulfaro, che racconta come l’esperienza si sia rivelata ricca di opportunità che hanno stimolato la curiosità e la volontà di conoscenza di questi ragazzi. «Un’iniziativa - sottolinea la professoressa al microfono- che rappresenta un piccolo seme che mi auspico possa crescere negli anni dell’università e possa aiutare i ragazzi a trovare la strada per il loro futuro».Un futuro che molti descrivono grigio per la generazione dei millenials. Tuttavia sta proprio nei ragazzi, che si spera, immergendosi in progetti come questo, non si crogiolino nella falsa convinzione di aver ottenuto un sapere olistico, ma comprendano come l’antidoto fondamentale ai mali del nostro tempo, come falsa informazione, fake news, un ritorno preoccupante di ideologie xenofobe e razziste, sia invertire queste allarmanti tendenze attraverso la forza della conoscenza, che può essere ottenuta solamente con un continuo studio dettato da un insaziabile bisogno di sapere.