RIETI - 21 Settembre, ore 4:30, Piazza Cavour, Rieti, un gruppo “ancora addormentato” composto da 15 ragazzi e le professoresse Teresa Bulfaro e Cecilia Cenciarelli del Liceo Scientifico Carlo Jucci, saluta la città, per arrivare, dopo 7 ore di viaggio nella Grigia Bruxelles.I “visitatori” della capitale Belga sono i partecipanti al progetto “Walking with us” organizzato dal Liceo di Piazza San Francesco, che vedrà i ragazzi coinvolti nella internazionalizzazione di una risorsa culturale del territorio reatino e in attività aderenti al progetto.Dopo aver partecipato a lezioni di euro progettazione e di economia generale, i ragazzi sono stati divisi in due gruppi a cui vengono assegnati compiti diversi: mentre un gruppo lavora al progetto di promozione del Cammino di Francesco, i ragazzi dell’altro vengono affiancati da membri della camera di commercio che assegnano loro compiti come la promozione di seminari attraverso la creazione di eventi Facebook o la composizione di articoli di giornale.I due gruppi alternano i lavori tra mattina ( dalle 9:30 alle 12:00 ) e pomeriggio ( dalle 14 alle 17 ).Il tempo libero si capisce, dunque, sia poco, specialmente per dei ragazzi che, oltre ad essere impegnati per circa sei ore nelle attività da completare per l'iniziativa, devono anche tentare di tenersi al passo con tutto ciò che viene svolto a scuola; un compito decisamente non semplice.Nonostante questo gli alunni hanno avuto la possibilità di visitare alcune delle principali attrazioni di Bruxelles, come racconta Gaia Caluisi, una delle partecipanti: «La città è molto bella, specialmente il centro, pieno di cioccolaterie, l’ideale per un’amante dei dolci come me; abbiamo girato i quartieri dove si trovano i principali palazzi delle istituzioni, visitato il Museo della storia di Europa, il Parlamentarium e il bellissimo Parlamento Europeo che abbiamo potuto vedere da vicino, persino sedendoci nei posti che occupano gli europarlamentari«. Sedute ben diverse da quelle solite dei banchi di scuola.«La serata, dopo aver cenato, la passiamo tra di noi, chiacchierando, giocando e scherzando; stiamo imparando a conoscerci, ma fin da subito si è creato un gruppo compatto».Viaggiare, partecipare a nuove esperienze e conoscere un ambiente che fino a poco tempo prima sembrava una meta così lontana, quasi irraggiungibile, è estremamente esaltante, manda una scarica di adrenalina che fa sentire vivi. Questa sensazione ha toccato anche Gaia che, quando le viene chiesto cosa, per il momento, le manchi di meno risponde: «Rieti, inteso come ambiente è ciò che mi manca di meno. Uscendo da una città così piccola ti rendi conto di quante opportunità ti possa offrire una realtà diversa come quella di Bruxelles, ti senti coinvolto in un ambiente completamente differente da quello in cui sei abituato a vivere, una sensazione dovuta specialmente alla presenza di persone provenienti dai posti più disparati; guardandosi a destra e a sinistra si può, in un minuto, vedere davvero quasi tutto il mondo; veniamo a contatto con persone provenienti da una cultura diversa che inevitabilmente rappresenta un importante arricchimento personale».Ma “Rieti” è anche la risposta che la ragazza fornisce quando viene interrogata su ciò che le manchi maggiormente: «La mia famiglia, gli amici e il mio cane mi mancano un po’; penso sia normale, specialmente per me che, per la prima volta, affronto un periodo così lungo lontano dalla mia casa; la distanza inizia a farsi sentire. Questo non vuol dire che io stia rimpiangendo di essere partita, al contrario sono molto entusiasta del progetto - continua Gaia quando le viene chiesto un primo feedback riguardo l’iniziativa - stiamo imparando a collaborare tra di noi nel mettere per iscritto le idee che ci vengono in mente per la realizzazione di un progetto, cosa che in un primo momento non si è rivelata facile, ma che si rivelerà molto utile in futuro. Un altro aspetto che rende questa iniziativa indubbiamente formativa è che il progetto viene svolto interamente in lingua inglese, che tutti noi sappiamo quanto sia importante nel moderno mondo lavorativo».La soddisfazione di Gaia è condivisa anche da tutti gli altri ragazzi che, per il momento si dicono entusiasti delle realtà in cui si sono immersi.