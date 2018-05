di Lorenzo Bufalino

RIETI - Oggi inizia l’avventura del liceo scientifico Carlo Jucci alle finali nazionali studentesche di atletica a Palermo. Saranno due giorni dove la squadra maschile e quella femminile del liceo reatino, concorreranno per il titolo Italiano scolastico dove le scuole della provincia si sono comportate sempre al meglio.



Le due squadre si erano aggiudicate il pass per Palermo con la vittoria alle finali regionali di Ostia qualche settimana fa con le ragazze grandi protagoniste e i ragazzi a spuntarla nell’ultima gara, quella della staffetta 4x100. Diversi gli atleti di buon livello per le due formazioni reatine che cercheranno di lottare per il podio grazie alla presenza dei tanti alunni che frequentano anche il vivaio dell’Atletica Studentesca.



Al maschile per lo Jucci occhi puntati su Michele Esposito, lunghista che a Palermo sarà però in gara nei 400, a Tommaso Franceschini protagonista del Brixia Meeting domenica scorsa, Dawit Albano mezzofondista in crescita che gareggerà nei 1000 metri e Pietro Peron nel disco. Al femminile lo Jucci schiera Cecilia Rinaldi nell’alto, specialista delle prove multiple, la cadetta Rebecca Ragni nei 100 ostacoli, Alice Ambrosi nei 400 e Francesca Massari nel lungo.



In gara anche l'individuale anche alcuni studenti dell'Istituto Luigi Di Savoia: Abdelaziz Moussaoui che è il migliore tra i reatini con il terzo tempo di accredito nei 1000 metri e Patrizio Mostarda nei 110 ostacoli. Al femminile ci sarà Giulia Mezzanotte dell’Elena Principessa Di Napoli che gareggerà nei 3 km di marcia.



JUCCI ALLIEVI

Albano Dawit 1000m

Amaru Filippo Alto

Cicconetti Michele 100m

De Bona Francesco 110m Hs

Esposito Michele 400m

Franceschini Tommaso Lungo

Peron Pietro Disco

Tavani Nicholas Peso



JUCCI ALLIEVE

Ambrosi Alice 400m

Fabi Chiara 1000m

Lucarelli Sofia Peso

Massari Francesca Lungo

Nobili Alessandra 100m

Novelli Simona Disco

Ragni Rebecca 100m Hs

Rinaldi Cecilia Alto

Gioved├Č 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:02



© RIPRODUZIONE RISERVATA