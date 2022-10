Kuden Goshin Ryu brinda a Ostia insieme ai perugini della Dolce Arte: sconfitti i team liguri

RIETI - Le rappresentative regionali Lazio e Umbria uniscono le forze, infatti in occasione del Trofeo delle Regioni di Ju Jitsu Fijlkam specialità Fighting System che si è svolto presso il Centro Olimpico di Ostia Palapellicone domenica scorsa, 2 ottobre.



La Kuden Goshin Ryu di Rieti e il Club La Dolce Arte di Perugia hanno unito le forze per formare un team al completo e competitivo. La squadra Junior e Senior è riuscita a salire sul gradino più alto del podio sconfiggendo le squadre della Liguria con un risultato eccellente.



«Bellissima è stata l’esperienza fatta dalle due compagini in occasione del Trofeo delle Regioni - affermano i coach Marco Chiappalone del club reatino e Lorenzo Armino del club Umbro - è stato bello formare una squadra con due regioni diverse, così da permettere a tutti gli atleti di combattere e di scambiarsi idee sulle varie tattiche, non mancherà occasione di allenarsi insieme in vista dei Campionati Italiani che si svolgeranno a Ostia a dicembre».

La squadra

Kg 62-Lorenzo Iacoboni

Kg 69-Matteo Montanari

Kg 69-Gabriele Rosi

Kg 77-Alessio Giovannelli

Kg 85-Leonardo Dionisi

Kg+85-Iacopo Pezzotti

Kg 63-Luna Benedetti