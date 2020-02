© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Campionato Nazionale Ju Jitsu Csen 2020. Brillano i colori della Kuden Goshin Ryu di Rieti in terra Ligure, grandissima è stata la prestazione degli atleti reatini al Campionato Nazionale di Ju Jitsu che si è svolto a Quiliano Savona, una due giorni che ha visto i ragazzi della Kuden protagonisti nelle specialità del Fighting System, nel Ne-Waza e nei Kata. Infatti con sette atleti partecipanti 10 medaglie d’oro, 2 d’argento e una di bronzo e quinta società classificata su 40 partecipanti.«Grandissimo risultato - commenta il maestro Spadoni - tredici medaglie con sette atleti partecipanti è un bottino che premia il valore del sacrificio, dell’impegno che mettono quotidianamente questi atleti negli allenamenti in Palestra bravi ragazzi!! Da ringraziare per la trasferta di Savona anche il M. Marco Chiappalone e I’istruttore Giancarlo Pacifici che hanno accompagnato la squadra in questa bellissima esperienza con Impegno, serietà e professionalità dando consigli a bordo Tatami. Prossimo impegno la coppa Italia Fijlkam che si svolgerà in Puglia il 25 e 26 aprile».Medaglia D’oro Fighting System: Iacopo Pezzotti 2 Leonardo Dionisi, Lorenzo Iacoboni.Medaglia D’argento Fighting System: Marco Rampino, Gianluca Rossi.Medaglia di Bronzo Fighting System: Federico Onofri.Medaglia D’oro Ne-Waza: Iacopo Pezzotti, Leonardo Dionisi, Gianluca Rossi, Marco Rampino.Medaglia D’oro Kata 2 a mani nude e con armi: Marco Chiappalone.