© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Real Rieti ripartirà dal suo capitano. Tornato in amarantoceleste a metà della scorsa stagione, portando il suo consueto carisma ma anche tanta qualità. Luis Zeni Jefferson, in arte semplicemente Jeffe, è tra i confermati della prossima stagione. Lo scorso anno la società aveva affidato la fascia da capitano a Rafinha, rimasta sul suo braccio dopo il ritorno di Jeffe.La nuova stagione riporta però proprio quella fascia sul braccio dell'ex Kaos: «Chi mi conosce sa che io sono la stessa persona con e senza la fascia di capitano - spiega Jeffe - è un piacere tornare ad indossarla. Per me è la conferma della fiducia da parte della società e dei giocatori, come lo stesso Rafinha, che ha chiesto a me ed alla società di ridarmi la fascia».Alle porte l'inizio di una nuova stagione, mettendosi definitivamente alle spalle quanto accaduto con Pesaro nella semifinale scudetto: «Purtroppo non siamo arrivato al top fisicamente - racconta Jeffe - la prima gara ci ha fatti uscire di testa e non siamo più riusciti a riaddrizzare la situazione».La maglia del Real Rieti, per Jeffe, è diventata oramai una seconda pelle: «Il Real è la mia casa, la mia famiglia, ho un legame molto forte con questa squadra, non so per quanto tempo riuscirò ancora a giocare - ammette-, magari due o tre stagioni, l'unica certezza è che voglio chiudere la mia carriera qui».Quello che affronterà la prossima stagione sarà un Real rinnovato negli uomini, ma non nelle ambizioni: «Mi aspetto una stagione perfetta, con il tricolore sul nostro petto. La squadra è molto forte, con un allenatore che ha vinto praticamente tutto. Noi però dovremo allenarci duramente per fare in modo che venga fuori il meglio da ognuno di noi. Manca poco per raggiungere quel traguardo, dobbiamo dare il meglio dall'inizio alla fine».Inevitabile un messaggio ai tifosi: «A loro chiedo di riempire il PalaMalfatti come hanno sempre fatto, noi daremo tutto ogni partita per raggiungere gli obiettivi. Un abbraccio a tutti voi, ci vediamo presto».C'è una lunga e faticosa preparazione precampionato da affrontare, ma il Real Rieti ha costruito le sue certezze anche intorno al mancino ed al carisma del suo capitano.