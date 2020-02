© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tutto pronto al PalaMalfatti di Rieti per il “Jeffe Day”. Tifosi ed appassionati di futsal si ritroveranno alle 18 per omaggiare l'ex capitano del Real Rieti, che in una partita amichevole, circondato da tanti amici, darà ufficialmente l'addio al futsal giocato. Ci saranno Patriarca e Capurso, i tecnici che Jeffe ha definito in conferenza “i più importanti della sua carriera”, una carriera ventennale, che proprio in amarantoceleste ha vissuto forse gli anni più esaltanti, con oltre 100 presenze e due trofei, almeno da giocatore, sperando di aggiungerne altri nel percorso appena iniziato da allenatore. Sarà proprio team Patriarca contro Team Capurso, con Jeffe che si alternerà in entrambe le squadre. In quella guidata dal tecnico che con il Real ha vinto una Winter Cup e giocato una Supercoppa ed una Finale Scudetto ci saranno gli ex amarantocelesti Davi, Paulinho, Papu e Nicolodi, oltre a Dener ed alcuni giocatori della rosa attuale. Nel team Capurso, allenatore che ha portato Jeffe in Italia, giocheranno invece Laion, Matteo Esposito, Kakà, Lolo Suazo e Zazza.Insomma, tanti big, ma anche qualche assenti eccellenti, come per esempio alcuni compagni della famosa ed indimenticata cavalcata verso la finale scudetto. Si inizia alle 18, con ingresso gratuito: le due squadre si confronterranno su due tempi da 25 minuti, con il cronometro che scorrerà senza fermarsi. Non sarà partita vera ovviamente, per ammissione dello stesso Jeffe che, di recente, ha anche detto di voler realizzare il sogno di “giocare insieme a mio figlio alcuni minuti”.Ci saranno in tanti, anche sugli spalti, per una giornata che rappresenta un inedito assoluto nel mondo del futsal, un pomeriggio in cui ci saranno lacrime, sorrisi e abbracci, nel pomeriggio in cui uno dei simboli del futsal a Rieti, “un grande uomo di sport della nostra città”, per dirla alla Pietropaoli, lascia il futsal giocato per dedicarsi ad una nuova vita. Ancora in amarantoceleste, indossando quella maglia e quei colori che più di altri proprio lui, si vede addosso.