La Rieti Jazz Orchestra si esibirà il 7 agosto ore 22.00 presso il Chiostro del Comune di Antrodoco (Corso Roma,15)



Un’occasione per ascoltare e ballare con lo swing della Rieti Jazz Orchestra



La Rieti Jazz Orchestra è un progetto musicale che nasce nel 2015 da un'idea di un noto sassofonista reatino, Angelo Liberali.



Una Big Band di 18 elementi, che ricorda le sonorità anni '30 e '40, non disdegnando il moderno. L'orchestra è diretta da uno dei maggiori esponenti del jazz italiano il Maestro Mario Corvini ed è composta per la maggior parte da musicisti professionisti reatini. Una vera eccellenza del nostro territorio!



Per partecipare il costo dell’ingresso è di 10 euro per gli adulti sopra ai 18 anni e il ridotto di 5.

Lunedì 6 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:51



