RIETI – Meno tre e si parte. Venerdì 6 e sabato 7 luglio, Il Coro e l’Orchestra “D’altroCanto”, con il patrocinio del Comune di Rieti e del Conservatorio “A. Casella” di L’Aquila, presentano “Jazz in Chiostro 2018”. La manifestazione, giunta alla terza edizione, si propone come una vera e propria rassegna jazz con eventi musicali e culturali di alto livello, ospitati nel chiostro di Sant’Agostino e nella sala consiliare del Comune di Rieti.



Si comincia venerdì 6, alle 16:30, con una visita guidata gratuita della chiesa e del chiostro di Sant’Agostino, in seguito, in serata, alle 21:15, nel chiostro di Sant’Agostino, concerto del Coro e dell’Orchestra “D’altroCanto”, sotto la direzione di Matteo ed Adolfo Troili, e della Big Band del Conservatorio “A. Casella” di L’Aquila, diretta dal maestro Massimiliano Caporale, con lo spettacolo dal titolo “Omaggio a Henry Mancini” (Ingresso 10 euro – ridotto 8 euro per gli under14).

Sabato 7, alle 17:30, nella sala consiliare del Comune di Rieti, sarà, invece, la volta della conferenza spettacolo del maestro Luca Bragalini dal titolo “Three Black Kings”, durante la quale verrà presentato anche il suo ultimo libro “Dalla Scala a Harlem – I sogni sinfonici di Duke Ellington”. Gran finale, alle ore 21:15, nel Chiostro di Sant’Agostino, con il concerto in piano solo del M° Michele Francesconi, titolare della cattedra di piano-jazz al Conservatorio de L’Aquila (ingresso gratuito).



Un’iniziativa, dunque, con ospiti di assoluto rilievo, pronta a replicare il successo delle prime due edizioni. Per prenotazioni: Antonella 3383497246, Anna Simona 3383126826. Nella giornata di venerdì 6, botteghino aperto, presso il chiostro di Sant’Agostino, dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 21.

