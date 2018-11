LA QUALIFICAZIONE

RIETI - Il sogno è durato fino agli ottavi di finale ma probabilmente, viste le assonanze fra singolo e doppio misto, era tutto già scritto, nel destino di Jamila Laurenti, la 15enne stella reatina del tennistavolo volata direttamente in Argentina per le Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires.Un sogno, quello delle Olimpiadi giovanili, iniziato per Jamila ad Asuncion, in Paraguay, al secondo appuntamento continentale sui cinque disponibili per provare a staccare il pass per l’Argentina. Già campionessa mondiale nel doppio misto e nell'individuale italiano, Jamila aveva conquistato la possibilità di rappresentare l'Italia insieme a Matteo Mutti, un’impresa mai riuscita al tennis tavolo giovanile azzurro, quella di qualificare una quindicenne per poter partecipare all'appuntamento sportivo più importante al mondo. Un successo, riuscire a partire per Buenos Aires, non ripetibile due volte da nessun altro: erano infatti soltanto due gli atleti che, usciti vincenti dalle qualificazioni, sarebbero stati selezionati per ciascuna nazione.Il percorso nel tabellone singolo, per Jamila, è cominciato con una sconfitta e due vittorie, prima dell’uscita di scena contro la nipponica Miu Hirano. Subito ko nell’esordio argentino contro la portoricana numero due del mondo Adriana Diaz - impostasi per 4 a 1 con i parziali di 4-11, 11-9, 6-11, 5-11, 8-11 – Jamila ha poi recuperato velocemente, conquistando la sua prima vittoria nel torneo olimpico, sconfiggendo la malese Alice Li San Chang 4-0 (11-3, 11-5, 11-7, 11-7 i parziali). «All’inizio della prima partita pensavo di non riuscire a gestire il mio gioco perché ero nervosa e tesa – racconta la reatina - ma poi la gara si è svolta bene. Con la portoricana ci sono stati tanti bei punti e scambi davanti a mille spettatori giunti soltanto per guardare la nostra partita».Al terzo match, la fuoriclasse di Montopoli in Sabina ha liquidato la favorita tedesca Franziska Schreiner con un netto 4-1 dopo i parziali di 11-6, 11-4, 9-11, 11-9, 11-4. Prima di entrare ai quarti di finale, però, è arrivato lo scontro, durissimo, con la nipponica Miu Hirano, testa di serie numero uno del tabellone.Jamila ha perso per 0-4 (1-11, 10-12, 2-11, 7-11) contro la Hirano. Dopo un primo parziale sottotono, la Laurenti ha provato a riprendere in mano la situazione, cedendo però ai vantaggi e restando fuori dal match anche durante la terza frazione. Sotto 0-3, nel quarto parziale Jamila ha provato a reggere il ritmo della nipponica (che ha chiuso al secondo posto in tabellone), ma inutilmente. «Le atre partite le ho giocate molto meglio, ho dato il massimo e le ho portate a casa entrambe – prosegue Jamila - La giapponese era molto forte, preparata ed impostata e in questo senso noi europei non siamo al loro stesso livello, dato che in Giappone considerano il tennis tavolo lo sport nazionale. Ma comunque sono soddisfatta anche di questa ultima partita e di come ho giocato l’intero torneo. D’altronde, la Hirano ha 18 anni mentre io 15: una differenza che si è vista nel gioco, nel fisico e nella mentalità della nipponica».Nella gara a squadre insieme all’altro azzurro Matteo Mutti (uscito anche lui agli ottavi di finale in singolo), inseriti nel Gruppo D con Cina, Germania e Nigeria, Jamila e Mutti hanno vinto contro la Nigeria e la Germania e perso contro la Cina, uscendo anche qui agli ottavi di finale, sconfitti 2-0 dall’Europa 1 composta dalla serba Sabina Surjan e dallo svedese Truls Moregard. «Con Matteo non ce l’aspettavamo di giocare così bene, Germania e Cina erano molto ostiche. Diciamo che abbiamo un po’ buttato la partita contro l’Europa 1: io vincevo 2-0, Matteo invece ha perso molto tirato. E’ stato un match teso fin dall’inizio, ma tutto sommato nel doppio abbiamo giocato bene entrambi».