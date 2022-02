Cinzia Francia: «Its grande opportunità per l'Istituzione Formativa di Rieti»

RIETI - Rappresentano la risposta alla domanda di nuove ed elevate competenze tecniche delle imprese italiane, gli Its, percorsi di specializzazione tecnica post diploma, che vedono al centro una offerta formativa altamente qualificata.

L’Istituzione Formativa di Rieti, partecipa come socio fondatore all’Its di Fara in Sabina, uno dei due Istituti Tecnici Superiori che avranno sede nel territorio reatino.

Per Fara in Sabina, la denominazione della costituenda fondazione Its sarà “Its Academy Logistica 4.0” - area tecnologica mobilità sostenibile, ed avrà quale ambito “Mobilità delle persone e delle merci - Produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture - Gestione infomobilità e infrastrutture logistiche”.

Per Rieti, la denominazione sarà “Istituto Tecnico Superiore Academy – Nuove Tecnologie per il made in Italy – Sistema Agroalimentare di Rieti” - area tecnologica “Nuove tecnologie per il made in Italy”, ed avrà quale ambito il “sistema agroalimentare”.

All'atto della costituzione della fondazione, tutti i soggetti fondatori apporteranno risorse finanziarie, logistiche, strumentali, umane. La competenza e la disponibilità messe a disposizione durante la fase di progettazione condivisa e partecipata da tutti i soci è stata finalmente premiata. Dal punto di vista procedurale, infatti, gli Its sono realizzati secondo il modello organizzativo della Fondazione di partecipazione che richiede appunto la presenza di cinque partners obbligatori.

«Gli Its rappresentano un'opportunità di assoluto rilievo - afferma Cinzia Francia Presidente dell’Istituzione Formativa di Rieti - in quanto scuole di alta tecnologia, strettamente legate al sistema produttivo che preparano quadri intermedi. I diversi profili sono accomunati da alta specializzazione ed innovazione e potranno contribuire allo sviluppo di settori strategici per il nostro territorio e per la nostra economia».

Gli Its permettono di acquisire un Diploma Tecnico Superiore con la certificazione delle competenze corrispondenti al V livello del Quadro europeo delle qualifiche, senza dimenticare che il tasso di occupabilità media che garantiscono a livello nazionale è di oltre l’80%.

«Ci auguriamo - conclude Cinzia Francia - che l’iter procedurale per la costituzione delle fondazioni Its possa proseguire nel migliore dei modi, seguendo una strategia fondata sulla connessione tra politiche di istruzione, formazione, lavoro e politiche industriali, con particolare riferimento ai fabbisogni di innovazione e di trasferimento tecnologico delle piccole e medie imprese».