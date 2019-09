LA SOLIDARIETÀ

LE INIZIATIVE

RIETI - Calcio e beneficenza allo Scopigno di Rieti. Questo pomeriggio, 11 settembre, a partire dalle 17, si affronteranno Fc Rieti, Nazionale italiana Scrittori e Nazionale ItalianAttori. L’evento rientra nell’ambito dell’edizione 2019 di Liberi sulla Carta, fiera dell’editoria indipendente, che oltre al triangolare stesso prevederà una serie di eventi e iniziative collaterali, con il programma che si protrarrà fino al 15 settembre. Le gare del triangolare saranno giocate su tempi da 30 minuti ciascuno, con partita inaugurale e finale che vedrà in campo il Football Club Rieti.La parte sportiva è ovviamente marginale, visto che l’incasso sarà devoluto per sostenere l’Alcli “Giorgio e Silvia” e l’Airc – Fondazione Airc per la ricerca sul cancro. I biglietti, dal costo di 5 euro, sono acquistabili online sulla piattaforma Etes, mentre la biglietteria dello Scopigno sarà aperta a partire dalle 15.30. Ingresso gratuito per tutti i ragazzi e le ragazze fino ai 16 anni di età. Tra gli scrittori sembra certa la presenza sia di Giampaolo Simi che di Cristiano Cavina e Francesco Trento, quest’ultimo allenatore-giocatore della rappresentativa. Tra gli attori e i registi, probabile la presenza di Edoardo Leo e dei protagonisti delle tante fiction prodotte in Italia.La serata si completerà poi alle 21.30, con lo speciale dedicato al “Crazy For Football” alle Tre Porte, squadra di calcio a 5 composta da pazienti psichiatrici che ha conquistato il titolo mondiale in Giappone, ispirando un libro e un documentario che si è aggiudicato il “David Di Donatello”. Sport e solidarietà, ma anche la possibilità di vedere da vicino penne e volti seguiti da milioni di italiani. Il triangolare è solamente il primo passo di un evento che catalizzerà le attenzioni fino al 15 settembre, e che si intersecherà con il premio letterario Città di Rieti. La città è pronta a rispondere presente a un evento dalle finalità importantissime, delle quali lo sport si fa veicolo di diffusione.