RIETI - La professoressa Susanna Barina e il sindaco di Stimigliano Franco Gilardi sono i primi due coordinatori provinciali di Italia Viva. L’investitura durante la prima assemblea nazionale del neonato partito di Matteo Renzi a Roma, sabato e ieri, a Cinecittà, allo Studio 10, quello di Federico Fellini, in mezzo a set da antica Roma.La musica e luci soft con il leader Matteo Renzi che apre i lavori e parla di crescita e riforme, il piano Italia Shock per sbloccare i cantieri, le tasse: questi alcuni dei temi sui quali incentra l’intervento. Ma c’è attesa per il progetto e la squadra con la quale il nuovo soggetto politico si incardinerà sui territori per allargare alle adesioni e alle collaborazioni."Siamo qui per cercare di parlare di politica – dice Renzi- che non è semplicemente fare un tweet o partecipare a un talk ma avere un progetto, una visione, non è suonare a un citofono, fare populismo". Lo slogan scelto è il buon governo contro il populismo e per far questo nel progetto di Italia Viva da portare e far arrivare in mezzo alla gente c’è il tornare a parlarci con la gente e bisogna farlo radicandosi.Ed ecco subito arrivare per ogni provincia i primi coordanatori di questa nuova esperienza e stagione politica. Ogni provincia due coordinatori, una donna e un uomo. Nel Reatino la scelta è caduta sulla professoressa di Rieti Susanna Barina e il sindaco di Stimigliano Franco Gilardi, i quali sono stati nominati coordinatori provinciali di Italia Viva. Ai neo coordinatori sono giunti i migliori auguri di buon lavoro da ogni angolo del reatino da parte degli esponenti locali di Italia Viva: da Simone Miccadei di Greccio a Michele Concezzi di Torri, da Giulio Viva di Roccantica fino ad arrivare ai consiglieri regionali del partito Marietta Tidei ed Enrico Cavallari.