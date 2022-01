Mercoledì 12 Gennaio 2022, 00:10

RIETI - Italia viva con il centrodestra? Secondo fonti attendibili, nei prossimi giorni, potrebbe arrivare il sì definitivo a suggellare l’alleanza tra i renziani e Daniele Sinibaldi alle Comunali di Rieti in primavera. D’altra parte, l’obiettivo di una federazione con Coraggio Italia andrebbe proprio in questa direzione. Nei giorni scorsi, si è tenuto un vertice tra il candidato del centrodestra e una delegazione di Italia viva, composta dal coordinatore cittadino Simone Miccadei, dal capogruppo in Comune Giosuè Calabrese e dalla coordinatrice provinciale Susanna Barina. «Come dichiarato fin dal principio - fanno sapere i tre esponenti - Italia viva è sempre stata aperta al confronto con tutti i candidati alla carica di sindaco, per individuare la visione, le donne e gli uomini più adeguati alla rappresentanza delle proprie idee e dei temi ritenuti strategici per l’azione della prossima amministrazione cittadina». In questa ottica, Sinibaldi avrebbe dimostrato la massima disponibilità ad ascoltare le istanze di Italia viva. «Dichiarando - sottolineano - particolare condivisione rispetto ai temi prioritari da noi posti: dall’impegno sul futuro dell’università all’avanzamento del progetto di rilancio del Terminillo Tsm2, passando per il riposizionamento a livello di marketing turistico del territorio comunale, sul quale già si registrano passi avanti e sul quale si dovrà ancora investire molto». Non solo: «L’impegno nella lotta all’isolamento infrastrutturale, con particolare attenzione al progetto della ferrovia dei due mari, al recupero e alla riconversione delle aree ex industriali, al sostegno alle filiere agroalimentari locali».

Il tema del lavoro

Al centro del confronto c’è stato anche il tema del lavoro. «In tutte le nuove opportunità, anche digitali, che si apriranno a valle della programmazione europea e del Pnrr». Che per i renziani implica «l’impegno nell’individuazione di una squadra di governo preparata, con competenze riconosciute e che sia all’altezza delle sfide a cui l’ente è chiamato». Sinibaldi avrebbe inoltre garantito una certa rappresentanza di Italia viva all’interno della sua coalizione. «Il confronto è stato articolato e approfondito - concludono i renziani. - Il candidato Sinibaldi ha offerto la propria disponibilità ad assicurare una concreta e necessaria rappresentanza all’importante area riformista, liberale e centrista rappresentata da Italia viva. Nei prossimi giorni i renziani riuniranno i propri gruppi dirigenti «al fine di condividere l’esito del confronto e di valutare le scelte da assumere in vista dell’imminente appuntamento elettorale».