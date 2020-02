Ultimo aggiornamento: 16:26

RIETI - Concluso con successo il progetto “Conoscere la Montagna”, che ha coinvolto i ragazzi dell’Istituto Tecnico Agrario di Rieti in 4 giorni e 3 notti al Terminillo. Un’esperienza formativa e divertente al tempo stesso per gli studenti dell’agrario, che durante il loro soggiorno hanno imparato a conoscere meglio una delle perle del nostro territorio, grazie al contributo di esperti del settore.Tra loro l’ornitologo Maurizio Sterpi che ha tenuto lezioni teoriche e pratiche sul richiamo degli uccelli, il naturalista Marco Bonanni che ha seguito i ragazzi nelle attività di orienteering e il professor Settimio Adriani con le sue lezioni di ecologia.La mancanza di neve non ha scoraggiato i partecipanti che hanno sostituito le attività di sci di fondo previste inizialmente, con delle escursioni immerse nel verde e nelle meraviglie naturali del Terminillo.«Anche quest’anno il progetto si è svolto con successo – assicura il professor Adriani – i ragazzi hanno dato prova di saper apprezzare le bellezze della nostra montagna, riuscendo a socializzare pienamente nel corso dell’esperienza, senza lasciare indietro nessuno: questo è uno dei principali valori a cui la scuola deve ambire».