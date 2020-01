© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - A Poggio Mirteto, nella sede dell’Unione dei Comuni della Bassa Sabina si è svolto l’incontro tra gli amministratori locali e l’Istituzione Formativa di Rieti, rappresentata dalla presidente Cinzia Francia e dai direttori dei Centri di Formazione Professionale di Rieti, Davide Lorenzini e di Poggio Mirteto, Roberta Garofalo.«Il presupposto della scuola – ha esordito la presidente Francia - è quello di interagire con il territorio. I corsi che proponiamo sono professionalizzanti e offrono agli studenti competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. La scuola non può essere un mondo a sé, ma deve diventare espressione del territorio. Noi, e voi come amministratori locali, possiamo, insieme, interagire per attivare un corretto orientamento e creare occasioni di sviluppo per la creazione di impresa».La presidente Francia ha illustrato le sedi dell’Istituzione Formativa, presenti a Rieti, a Poggio Mirteto, ad Amatrice e a Passo Corese, ha parlato dell’apprendistato duale, finalizzato sia al conseguimento del titolo di studio, sia all’occupazione, ha poi presentato il bando della Regione Lazio, Impresa Formativa, che offre una importante opportunità con un contributo a fondo perduto fino a 100 mila euro.«Voi – ha aggiunto rivolta agli amministratori - conoscete le esigenze del territorio, noi possiamo intervenire per modulare ad esempio anche un corso specifico, a seconda di quelle che sono le esigenze, per offrire così risposte agli studenti».Presenti all’incontro il sindaco di Poggio Mirteto Giancarlo Micarelli con Cristina Rinaldi, vicesindaco e assessore alla cultura e Andrea Leopaldi dell’ufficio cultura del Comune, il sindaco di Salisano Gisella Petrocchi con il vice sindaco e assessore alla cultura, ambiente e turismo Cristiano Ranieri, il sindaco di Montopoli Andrea Fiori, il sindaco di Forano Marco Cortella, l’assessore di Stimigliano Ilario di Loreto, l’assessore di Torri in Sabina Riccardo Tonnina, la consigliera di Cantalupo Giada Cirone, Andrea Valentini, responsabile del Sistema Bibliotecario dell’Unione della Bassa Sabina accompagnato dai collaboratori Adelaide Rotolo, Luca Mariani e Emiliano De Santis.Molti gli interventi dei presenti, interessati a creare questa nuova rete di opportunità. Il sindaco di Poggio Mirteto Micarelli ha ringraziato gli ospiti dell’Istituzione Formativa: «Siamo qui per ascoltarvi su quelli che possono essere i percorsi da condividere. Crediamo che questo incontro possa offrire un valore aggiunto a tutto il territorio».