Istituzione formativa dalla teoria alla pratica, gli studenti dell'Alberghiero in stage fra Roma e Rieti

RIETI - Gli studenti dell’Alberghiero dell’Istituzione Formativa della Provincia di Rieti sono passati dalla teoria alla pratica. Infatti le classi del II anno sono coinvolte in attività di stage dal 6 marzo all'8 aprile, mentre per il III il lavoro sul campo è dal 13 marzo all'8 maggio.

Molte le aziende coinvolte nel territorio capitolino per rendere uniche le esperienze degli allievi e farli confrontare con quello che sarà il loro percorso lavorativo una volta conclusi gli studi: Baglioni Hotel Regina, Nh Collection Roma Fori Imperiali, Best Western Park Hotel, NH Collection Roma Centro, Eggs, sono solo alcune delle prestigiose strutture che ospiteranno i nostri alunni.

Mentre nel reatino ad ospitare i ragazzi durante il periodo di stage saranno l'Osteria delle Tre Sorelle, Pasticceria Fiori, Forno Fiorentini, Altravista, La Foresta, Hotel Togo Palace ed il Coccio.

«Lo stage – ha dichiarato la direttrice dell’Alberghiero, Anna Fratini - ogni anno rappresenta per i nostri allievi un momento molto importante ed entusiasmante in quanto offre la possibilità di sperimentare in un vero contesto lavorativo ciò’ che si è appreso in aula e nei laboratori scolastici. Ritengo questo periodo essenziale per la formazione dei nostri allievi, lavoriamo assiduamente per scegliere le aziende migliori che credono quanto noi nell’importanza di offrire esperienze altamente formative, di qualità e che siano in grado di creare prospettive per un futuro lavorativo».