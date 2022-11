L'Istituzione formativa reatina intitolata a Patrizio Mei: «Da esempio i suoi insegnamenti»

RIETI - «La Cia di Rieti plaude alla nobile iniziativa, posta in essere dall’Istituzione formativa reatina, dell’intitolazione della scuola di formazione professionale al caro nostro indimenticato ex presidente provinciale Patrizio Mei», scrive in una nota la Confederazione italiana agricoltori Rieti.



La cerimonia che, oltre alla presenza del Presidente della Provincia Mariano Calisse, ha registrato la partecipazione di numerose autorità civili e religiose, si è svolta mercoledì 9 novembre, data della caduta del Muro di Berlino

«Attraverso gli interventi commossi che si sono succeduti è stata ripercorsa la vita di Patrizio, spesa al fianco prima degli imprenditori agricoli e poi degli studenti per accompagnarli, nel proprio percorso di crescita, attraverso un costante e appassionato orientamento».



«Mai persona conosciuta è stata più onesta e trasparente, i suoi principali tratti distintivi sono stati la bontà d’animo, la gentilezza, l’altruismo e la pacatezza. I suoi insegnamenti, forniti sempre con l’esempio e mai con prediche tracotanti, accompagneranno in un vivido ricordo il resto delle nostre vite. Il nostro forte abbraccio va alla moglie Andreina e alla figlia Cecilia, le persone che Patrizio ha amato più di ogni altra cosa al mondo».