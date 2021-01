Istituzione formativa: ecco le opportunità per famiglie e studenti

RIETI - All’Istituzione Formativa, nella sede del Centro di Formazione Professionale di Rieti, in via dell’elettronica, sono attivi corsi gratuiti nel settore della riparazione dei veicoli a motore, dell’estetica e dell’acconciatura.

I corsi sono destinati ai giovani dai 14 ai 18 anni di età, in possesso di licenza media. Hanno durata triennale per il conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale ed europeo.

Al termine del percorso gli allievi hanno la possibilità di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro oppure di frequentare il quarto anno di specializzazione per ottenere il Diploma Professionale.

Sabato 16 e martedì 19 gennaio dalle 9 alle 13 la sede del Centro di Formazione Professionale di Rieti aprirà le sue porte per gli Open day.

«Saremo lieti di accogliere gli studenti e le loro famiglie nella nostra sede – spiega il Direttore del Centro di Formazione Professionale Davide Lorenzini – A loro sarà offerto un tour guidato all’interno della scuola, delle classi e dei laboratori, che saranno aperti al fine di conoscere tutte le attività pratiche in programma».

La partecipazione all’open day è libera e rappresenta una opportunità preziosa per le famiglie e i ragazzi per conoscere da vicino l’offerta formativa, le metodologie didattiche applicate, per dialogare dal vivo con i docenti ed assistere alle esercitazioni pratiche di laboratorio degli studenti, impegnati in prima linea nella organizzazione della giornata.

Tutto si svolgerà nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza.

Per informazioni è possibile chiamare il numero di telefono 0746-1970052 o scrivere all’indirizzo mail: d.lorenzini@ifrieti.it .

Per maggiori informazioni è possibile accedere al sito www.ifrieti.it e visionare, nella sezione Gallery, i video realizzati per promuovere l’offerta formativa.

