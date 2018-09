RIETI - E’ stato presentato presso l’istituto scolastico di via dello Spirito Santo di Corese Terra a Fara in Sabina il corso organizzato dall’Istituzione Formativa Rieti per Operatore dei Sistemi e Servizi Logistici.



Alla presentazione del corso, insieme al presidente della Provincia di Rieti, Giuseppe Rinaldi, al sindaco di Fara in Sabina, Davide Basilicata, al direttore dell’Ifr, Fabio Barberi, e al direttore della sede di Rieti del Centro di formazione professionale, Davide Lorenzini, hanno partecipato anche il sindaco di Poggio Mirteto, Giancarlo Micarelli, il sindaco di Castelnuovo di Farfa, Luca Zonetti, e le delegazioni dei Comuni di Fiano Romano e Montelibretti a sottolineare l’importanza dell'iniziativa per l’intero comprensorio intorno al Polo della logistica di Passo Corese dove lo scorso anno è sbarcato il colosso dell’e-commerce Amazon e dove altre grandi aziende hanno deciso di collocare i propri magazzini e strutture di stoccaggio merci.



Il corso gratuito rivolto a ragazzi con licenza media tra i 14 e i 18 anni, che servirà anche per l’assolvimento dell’obbligo scolastico per i ragazzi tra i 14 e i 16 anni e dell’obbligo formativo per quelli tra i 16 e 18, formerà professionalità in grado di operare in tutte le fasi delle attività di magazzino con una didattica avrà una connotazione fortemente operativa.



Il corso che partirà il 24 settembre e terminerà a giugno 2019 per una durata complessiva di 1056 ore fornirà competenze in materia di gestione del magazzino e della documentazione per l’accompagnamento delle merci, prelievo e imballaggio dei prodotti, operazioni di stoccaggio e trasporto e spedizione delle merci in sistemi logistici di terra, portuali e aeroportuali.



Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di qualifica riconosciuto a livello nazionale ed europeo.

Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:55



