Istituzione Formativa: gli Open Day nel settore benessere, ristorazione, meccanica e logistica

RIETI - Creata per rispondere alle esigenze dei ragazzi che devono assolvere all’obbligo scolastico, l’Istituzione Formativa è l'Ente della Provincia di Rieti che eroga corsi di formazione professionale rivolti ai giovani dai 14 ai 18 anni.

Si tratta di percorsi scolastici triennali per i ragazzi in uscita dalla terza media, percorsi con una forte componente pratica, che consentono un accesso diretto al mondo del lavoro già dopo tre anni, rilasciando una qualifica professionale riconosciuta a livello europeo.

Tutti i corsi sono gratuiti, durano tre anni e adottano la settimana corta, con lezioni dal lunedì al venerdì, svolte prevalentemente nei laboratori di tecnica professionale e con molte ore di stage in aziende convenzionate.

Nella sede di Rieti (via dell’Elettronica) sono attivi corsi nel settore della Riparazione dei Veicoli a Motore, dell’Estetica e dell’Acconciatura.

A Rieti (via dell’Elettronica) sono anche presenti le prime tre annualità dell’Alberghiero di Amatrice con i corsi nel settore della Ristorazione e Sala/Bar.

A Poggio Mirteto (via Palmiro Togliatti) sono attivi i corsi nel settore dell’Estetica e dell’Acconciatura.

A Passo Corese (Via Ternana, 28) sono attivi i corsi nel settore della Logistica e della Riparazione dei Veicoli a Motore. Sarà possibile visitarli il 20 dicembre e il 17 gennaio dalle 8 alle 13.

Se auto e moto sono la vostra passione, non perdete l’evento in programma martedì 11 gennaio alle ore 14 al Kartodromo La Mola di San Giovanni Reatino. Sarà possibile vivere una lezione pratica con docenti esperti direttamente dal paddok e dimostrazioni in pista con piloti di guida sportiva.

Martedì 21 dicembre e giovedì 13 gennaio dalle 11 alle 16 si spalancheranno le porte del Centro di Formazione Professionale di Poggio Mirteto, pronto ad accogliere studenti e genitori.

Se invece siete interessati alla sede di Rieti, per i corsi nel settore dell’Estetica, Acconciatura e Riparazione dei veicoli a motore, il giorno da segnare in calendario è il 15 gennaio, dalle 8 alle 13.

Se il vostro sogno è lavorare nel settore della ristorazione l’Alberghiero di Amatrice aprirà le sue porte il 21 dicembre e il 13 gennaio, dalle 11 alle 16 nella sede di Rieti. Una opportunità per visitare la scuola e il convitto, conoscere il personale e assistere dal vivo ad entusiasmanti show cooking dei nostri allievi, aspiranti cuochi, camerieri e barman, che frequentano corsi triennali gratuiti con vitto, alloggio e trasporti inclusi.

Tutti gli incontri avverranno nel rispetto delle misure previste. I partecipanti dovranno rispettare le norme anti Covid, indossando mascherine. Per gli accompagnatori è necessario esibire il Green Pass.

Le segreterie dei Centri di Formazione Professionale offrono comunque la possibilità di visitare le sedi ogni giorno fino al 28 gennaio, previo appuntamento telefonico.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.ifrieti.it.