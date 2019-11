© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - È stato siglato questa mattina, tra la Riserva naturale dei monti Navegna e Cervia e l'Istituto Magistrale "Elena Principessa di Napoli" di Rieti, il protocollo di collaborazione volto alla promozione della conoscenza del territorio, attraverso proposte, iniziative e percorsi formativi rivolti agli studenti e tesi a maturare stili di vita attenti alla valorizzazione e al rispetto ambientale.«Con questa ulteriore sottoscrizione – commenta Giuseppe Ricci, presidente della Riserva naturale dei monti Navegna e Cervia – allarghiamo la rete degli istituti scolastici che collaborano con noi ed il nostro primo impegno (il primo di una lunga serie di attività) sarà quello di sostenere il concorso “Filosofia e Natura».Giunto alla sua quinta edizione, interessa ogni anno circa 150 studenti del quarto anno dei 9 licei del territorio e si propone di insegnare una nuova modalità di studio della filosofia, attraverso la conoscenza e la valorizzazione del nostro territorio, abituando i ragazzi alla ricerca storica.L’Istituto e la Riserva, inoltre, si impegnano a collaborare per il raggiungimento di precisi obiettivi, come la realizzazione di seminari, convegni, laboratori, concorsi, mostre, concerti, corsi di formazione e di aggiornamento in materia ambientale, naturalistica, culturale e gestione sostenibile delle risorse forestali e delle aree protette rivolte agli insegnanti, agli alunni della scuola e alla cittadinanza. Tutte proposte che trovano significativa sintonia nelle parole - e nelle intenzioni - del presidente della Riserva, Giuseppe Ricci e della dirigente dell’Istituto Magistrale, Gerardina Volpe.Entro il 30 settembre di ogni anno sarà elaborato un Programma di Attività da sottoporre alla successiva approvazione dei rispettivi organi decisionali. Il Programma dovrà prevedere specifiche azioni di monitoraggio delle attività del Programma al fine di verificare la necessità di apportare eventuali integrazioni e modifiche.