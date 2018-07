di Matteo Di Mario

RIETI – Era il 23 settembre 1943 quando a Torre di Palidoro (Roma) il giovane vice brigadiere dei Carabinieri, allora ventiduenne, Salvo D’Acquisto, offrì la sua vita per salvare da una rappresaglia tedesca 22 ostaggi innocenti, accusati di un presunto attentato.



Per ricordare la figura e il sacrificio di D’Acquisto (di cui ricorre il 75°anniversario), L’Istituto di Studi Sabini, associazione culturale senza scopo di lucro, costituita a Scandriglia nel 1984 per diffondere la cultura sabina, cura un convegno per domenica 15 luglio, alle ore 11, presso il santuario francescano di Santa Maria delle Grazie in Ponticelli Sabino di Scandriglia.



L’incontro, che sarà preceduto da una Santa Messa, prevista in loco per le 10, vedrà la presenza dei seguenti relatori, che saranno accolti dall’Appuntato Scelto Giacomo Fiorà, Presidente Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Scandriglia: Umberto Massimiani, Presidente Istituto di Studi Sabini (tema: La testimonianza di Salvo D’Acquisto), Padre Cristoforo Amanzi, Ordine dei Frati Minori, Rettore Santuario Santa Maria delle Grazie (tema: Segni mariani in Salvo D’Acquisto), Colonnello Simone Sorrentino, Arma dei Carabinieri, Comandante Provinciale di Rieti (tema: Attualità e carabinierità in Salvo D’Acquisto).



Il convegno, a cui ha aderito la sezione di Scandriglia dell’Associazione Nazionale Carabinieri, ha ottenuto il contributo della BCC Roma e il patrocinio del Comune di Scandriglia e dell’UNSI – Unione Nazionale Sottufficiali Italiani. L’evento vuole anche essere un raduno per gli amici di Salvo D’Acquisto e per tutti coloro che intendono conoscere ed approfondire la sua figura, alla luce soprattutto di due documenti pubblicati lo scorso anno, il Codice Etico del Carabiniere e il “Motu Proprio” di Papa Francesco sull’offerta della vita nelle cause dei santi.

