RIETI - Grande interesse per l’incontro regionale degli Istituti Agrari, che lo scorso giovedì (20 febbraio) si è tenuto per la prima volta a Rieti, nell’Istituto “Luigi di Savoia”. un’iniziativa che ha arricchito il bagaglio professionale dei docenti dell’Ita, con diversi spunti di discussione riguardanti la didattica e l’agricoltura, alla presenza di numerosi esperti del settore e dell’assessore alle Politiche Scolastiche Claudia Chiarinelli.Un incontro fatto di scambi di idee ma anche di prodotti: dopo il convegno infatti, i partecipanti si sono ritrovati al Mako in via Micioccoli, presso gli spazi della V Comunità montana, per la degustazione dei prodotti locali, molti dei quali realizzati proprio all’interno dei laboratori scolastici. Molti gli elogi ricevuti per il farro, la birra, il vino ed i prodotti da forno dell’Ita, sempre più inserito nel vivo di una rete attiva e propositiva come quella composta dalle scuole agrarie e presieduta dalla prof.ssa Patrizia Marini, dirigente scolastico dell’istituto “Sereni” di Roma.«L'auspicio è quello di formare una rete degli istituti agrari che sia sempre più interattiva - dichiara la dirigente scolastica del Savoia, Maria Rita Pitoni - tenendo anche conto delle associazioni di categoria e delle aziende agricole locali, che possono contribuire a formare vari profili professionali nel settore dell'agricoltura».