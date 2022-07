RIETI - La Direzione Aziendale della Asl di Rieti informa che sono aperte le iscrizioni al test di ammissione per il corso di Laurea in Infermieristica istituito dall’Università Cattolica del Sacro Cuore presso la sede di Rieti per l’anno accademico 2022/23.

I posti messi a bando per il Corso di Laurea in Infermieristica presso la sede di Rieti sono 30.

La prova di ammissione è predisposta dall’Università Cattolica del Sacro Cuore; l’intera procedura è descritta nel bando di concorso che può essere visualizzato sul sito web di Ateneo all’indirizzo: https://www.unicatt.it/corsi/infermieristica-rieti-ammissioni-e-iscrizioni.

I termini per la presentazione della domanda scadono il 29 agosto 2022.

Per info e supporto nelle procedure di ammissione i candidati debbono rivolgersi esclusivamente ai seguenti contatti di riferimento:

Numero verde 800.954.459 (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 19; il sabato dalle 9:00 alle 13:00).

Form presente sul sito web di Ateneo: https://www.unicatt.it/richiesta-informazioni-lauree-triennali.