di Christian Diociaiuti

RIETI – Il Rieti verso la C. Mattinata in Lega Pro a Firenze per il presidente Gianluca Marini e Gabriele Di Leginio, nuovo segretario generale del club. I due hanno consegnato, presso la segreteria della Lega di serie C, a Firenze, la domanda d’iscrizione alla stagione 2018/2019 degli amarantocelesti, corredata delle garanzie bancarie (tassa d’iscrizione e fideiussione) e da tutte le certificazioni necessarie per assolvere agli obblighi previsti dal regolamento. Il Rieti si è iscritto con un giorno d’anticipo rispetto alla scadenza fissata dalla Lega. Sono 59 le squadre aventi diritto, ma alcune sono a rischio. Ora l’analisi della Lega Pro sulla validità di tutte le iscrizioni, le bocciature ed eventuali ricorsi-integrazioni. A inizio agosto attesi i gironi.



“GRAZIE A CHI HA LAVORATO”

“Il Fc Rieti srl, nella persona del suo presidente Gianluca Marini – scrive il club - intende ringraziare in primis il socio di minoranza Riccardo Curci per lo straordinario apporto fornito, il sindaco del Comune di Rieti Antonio Cicchetti, il consigliere con delega allo Sport Roberto Donati e tutti i tecnici dell’amministrazione comunale per la disponibilità mostrata nel reperimento dei documenti necessari per l’ottenimento dell’agibilità dello stadio Manlio Scopigno; il personale della Unicredit Banca di Rieti e delle varie filiali presenti su territorio provinciale; il sig. Questore, dottor Antonio Mannoni, i suoi collaboratori tutti ed il personale della questura di Rieti; il personale del Club ed i veri tifosi, quelli che sin dal primo giorno ci hanno sostenuto nonostante le molte, forse troppe, difficoltà iniziali. Da domani si volterà pagina e si potrà finalmente cominciare a lavorare sull’aspetto sportivo, affinché Fc Rieti srl sia rappresentata sul rettangolo di gioco da una squadra all’altezza della categoria conquistata meritatamente sul campo lo scorso 29 aprile”.



IL NUOVO SEGRETARIO

Con l’iscrizione arriva un nuovo nome per il club amarantoceleste. È il nuovo segretario generale del Rieti, un reatino: si tratta di Gabriele Di Leginio. Di Petrella Salto, Di Leginio, che ha frequentato il Luigi Di Savoia, compirà 28 anni a settembre. Figlio di noti ristoratori , vere istituzioni nella zona del lago del Salto e sempre al servizio dell’attività di famiglia, Di Leginio si è laureato nel 2013 in Governance dello Sport a Teramo e sempre nel 2013 ho preso parte al corso internazionale in “Gestion Deportiva” organizzato presso la “Coverciano” dalla Federazione Calcistica spagnola (RFEF), dal Centro Studi Internazionali sullo Sport (CIES) della Fifa e dalla Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ha concluso i suoi studi all’Università di Roma Foro Italico con il conseguimento della Laurea Magistrale in Management dello Sport con una la tesi: “La Premier League eccellenza anche nel Web Marketing: i casi Manchester United e City Football Group”. Di Leginio ha già avuto esperienze di segreteria a Macerata e Viterbo e ha lavorato, tra le altre, nella comunicazione di Npc, Livorno, de L’Aquila Calcio e dell’atleta Lorenzo Valentini. Tra le tante attività, cura anche un blog di sport che si occupa di sport, comunicazione e media. Di Leginio va ad integrarsi in uno staff di segreteria che è rimasto nella continuità col passato, partendo proprio da altri due reatini come Paolo Rotilio e Paolo Grifoni.

Venerd├Č 29 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:35



© RIPRODUZIONE RISERVATA