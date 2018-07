di Samuele Annibaldi

RIETI - Successo, cultura internazionale, il folclore di terre lontane, l’abbraccio della Sabina. Due mondi che si fondono e si gemellano quello di Casperia nel cuore della verde Sabina e quello Irlandese che dall’Isola di smeraldo ha portato una ventata di suoni, luci e colori nella Notte d’Irlanda 2018 andata in archivio con un grande successo di pubblico. Parla il portavoce dell’associazione culturale Radici Sabine, Marco Gennari, che ha organizzato l’evento.



Come è andata la manifestazione Notte d’Irlanda ?



“Abbiamo avuto un bel riscontro in termini di partecipazione da parte del pubblico che ha affollato piazze e vie del paese. Vorrei anche sottolineare che la chiave di volta del successo e della riuscita dell’evento è stata la collaborazione tra tutti i soggetti a vario titolo coinvolti. Tutto questo ci riempie di soddisfazione e di gioia nonché di orgoglio perché significa che abbiamo colto nel segno e tutti hanno capito la portata di questo evento. Siamo convinti che tutte le manifestazioni che si fanno sono la vera forza motrice del nostro meraviglioso territorio ancora tutto da scoprire”.



Si è parlato molto in questo periodo di feste ed eventi della normativa Gabrielli e dei vincoli che essa pone: avete incontrato difficoltà ?



“Per quel che riguarda l’organizzazione non nascondo che ci siamo trovati ad affrontare delle difficoltà. Sia dal punto di vista logistico che economico. Anche perché Notti d’Irlanda nasce per fare vivere il centro storico che nel caso di Casperia tutti sanno essere un antichissimo borgo medievale. La normativa in questione ci ha posto davanti diversi limiti al punto che abbiamo avuto anche dubbi se andare avanti o meno nel realizzare la manifestazione”.



Alla fine però tutto è filato liscio e senza particolari problemi mi sembra anche se la Gabrielli vincoli e limiti li impone.



“Purtroppo con il rigido protocollo della normativa, e adesso parlo più in generale, i nostri piccoli borghi non sempre riescono a sostenere tutto ciò che viene richiesto. Questo costituisce un limite perché il rischio che i piccoli centri non riescano a far fronte a quanto richiesto è alto e questo porta con se il rischio che davvero possano saltare manifestazioni ed eventi . Questo a livello culturale significherebbe la resa e in casi estremi anche la morte dei piccoli centri, i quali, in particolari periodi se non riescono ad organizzare eventi e manifestazioni in grado di attrarre visitatori e turisti rischiano di cadere nel totale anonimato. Sarebbe grave e siamo dispiaciuti solo al pensiero che qualche manifestazione potrebbe saltare per via degli stretti vincoli che impongono normative come la Gabrielli. Verrebbe sacrificato e vanificato l’enorme sforzo che associazioni, comitati e Pro loco fanno con amore con l’intento di promuovere il loro paese e territorio”.



Soluzioni ?



“La sola soluzione che è poi un auspicio è quello di una revisione della norma. A mio avviso si può e si deve garantire sicurezza anche con norme meno rigide delle attuali. D’altro canto la Gabrielli nasce dopo i tristi fatti di Torino la sera della finale di Champions. Non si possono però fare paragoni di quei fatti e quel che successe in quel contesto e prevedere normative valide allo stesso modo per situazioni che si possono vivere in manifestazioni come quelle di realtà molto più dimensionate come i nostri piccoli borghi. Su questo aspetto mi sembra si possa lavorare per migliorare la norma e trovare una mediazione che possa garantire lo svolgimento di un evento in assoluta e totale sicurezza. Altrimenti diventa difficile decantare promozione turistica e iniziative se poi si hanno difficoltà enormi a causa di normative stringenti per realizzare manifestazioni ed eventi dei quali il turista può godere nei nostri paesi”.

Lunedì 9 Luglio 2018



