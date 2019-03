© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sessanta anni o, se preferite, "40 di vita e 20 di esperienza", per Irfan Pengili lo scorso 20 marzo è stato un giorno speciale, il giorno del suo 60esimo compleanno. A Rieti dal '93, dopo il Ginnasio, si è laureato all'Università dello Sport di Tirana e la sua dottrina calcistica e umana è passata di generazione in generazione: dal Rieti allo Sporting Rieti, senza battere ciglio, senza mai mollare la presa, anche nei momenti più difficili, sempre con rettitudine e franchezza, pure a costo di dover recitare la parte del "sergente di ferro".Ma quel "sergente di ferro" lì, ha scoperto in questi giorni di avere estimatori ed ammiratori ovunque: basta passare in rassegna la sua bacheca Facebook, infatti, per rendersi conto di quanti messaggi ha ricevuto dal 20 marzo ad oggi, nonché la caratura di certi auguri.Da un campione del Mondo come Bruno Conti ("auguroni amico mio, dimostri 30/40 anni massimo"), ad una delle sue tante intuizioni come Christian D'Urso, che dala Grecia "prometto che quando passerò per Rieti ti verrò a trovare: intanto buon compleanno mister". E tra le intuizioni c'è anche il più piccolo, quel Gabriele Angher (2008) che lo scorso 29 giugno è stato inserito nella Scuola Calcio della Roma: "Il dovere mi chiama - dice in una videoclip confezionata da qualcuno della società - non potrò essere alla festa, ma ti faccio tanti auguri". E a proposito di Roma, non poteva mancare Bruno Banal, il coordinatore nazionale delle società affiliate al club giallorosso, che Pengili lo conosce dai tempi del Fc Rieti: "Buon compleanno amico mio, mi dispiace solo una cosa: che io sono più vecchio di te".Non hanno voluto mancare all'appuntamento con gli auguri, nemmeno l'ex presidente amarantoceleste, l'avvocato Stefano Palombi e la sua compagna Cinzia Tirelli, coi quali il tecnico albanese ha trascorso i nove anni di gestione-Palombi nelle vesti di responsabile del settore giovanile. E poi tanti suo ex allievi: da Riccardo Lozzi ("da te ho imparato tantissimo, soprattutto professionalità, carisma e ambizione..."), a Lorenzo Ponzi ("se ho raggiunto obiettivi prestigiosi lontano dal calcio, il merito è anche tuo"), da Mattia Tolomei, a Matteo Ifilti, giusto per citarne alcuni. Ma la sorpresa più grande è stata senza ombra di dubbio, la parte finale del video sopracitato, che ritrae il fratello (vicepresidente delll'Asd Sporting Rieti) e la sua famiglia, dedicargli un "happy birthday" intonato in coro direttamente da Miami.«È stata una bellissima sorpresa - scrive Pengili sulla sua bacheca a conclusione dei festeggiamenti andati in scena in un noto locale cittadino - Grazie a tutti perché mi avete regalato un emozione indimenticabile. Da Silvana, Elisa, Marko e tutti i ragazzi della nostra società e le loro famiglie, amici ed ex giocatori nostri, un immenso ed infinito grazie di cuore».