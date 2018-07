RIETI - Ciclista investito da un'auto a Rieti, con la vettura che non si è poi fermata a prestare soccorso.



E' successo nella serata di martedì, poco dopo le 22, in via Marco Curio Dentato.

Sul posto, Polizia, Municipale e 118, che ha trasportato il ciclista investito in ospedale in condizioni gravi.

Mercoled├Č 1 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:44



