© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Investito 12enne mentre attraversava sulle strisce pedonali all’altezza dell’incrocio via Tancia-via Sacchetti Sassetti. Frattura del braccio e una prognosi di 30 giorni per un giovanissimo reatino investito da un’utilitaria poco dopo le 15 di ieri.Ancora tutta da accertare la dinamica incidentale e le responsabilità per quanto accaduto in prossimità dell’incrocio regolato da impianto semaforico. Il ragazzino stava attraversando la sede stradale dirigendosi verso il lato della banca Unicredit quando è stato travolto da un’autovettura che sopraggiungeva in quel momento.Il 12enne è stato scaraventato violentemente a terra e subito sono stati allertati i soccorsi e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo de Lellis dove gli è stata riscontrata la frattura dell’arto superiore. Sul posto il personale della Squadra volante dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Rieti che ha effettuato i rilievi metrici e fotografici del sinistro ascoltando anche la testimonianza del conducente del mezzo.Da accertare se l’incidente sia stato causato da un attraversamento incauto o dal mancato rispetto della regolamentazione semaforica. Con ogni probabilità saranno anche presi in esame i filmati delle telecamere di videosorveglianza installati in quell’area per via della presenza di attività commerciali e istituti di credito.