RIETI - Una donna è stata investita in serata in viale Matteucci, a Rieti: per lei, da una prima valutazione, ferite al volto e la probabile frattura a una spalla. Circolazione stradale in tilt nella zona.



La donna, poco più che cinquantenne, stava attraversando all'altezza di una pasticceria quando è stata investita. Sul posto, vigili del fuoco, polizia municipale e ambulanza del 118, che ha soccorso e trasportato la donna in ospedale. Nell'impatto, la donna ha riportato alcuni traumi, ma è sempre rimasta cosciente. Traffico bloccato nella zona. Ultimo aggiornamento: 20:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA