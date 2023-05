Rieti, investe un pedone e fugge: denunciato per omissione di soccorso e lesioni

RIETI - I Carabinieri della Stazione di Amatrice hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Rieti un sessantacinquenne del luogo, per lesioni e omissione di soccorso.

La Centrale Operativa dei Carabinieri di Cittaducale, tramite il Numero Unico di Emergenza Europeo (112), ha ricevuto la notizia di un pedone investito da un autocarro, il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso, dandosi alla fuga.

I Carabinieri della Stazione di Amatrice, giunti sul luogo dell’investimento, hanno prestato soccorso al malcapitato, che, condotto all’Ospedale di Rieti, ha riportato ferite e lesioni giudicate guaribili in 15 giorni.

Le immediate indagini sull’episodio hanno consentito di identificare, in un brevissimo lasso di tempo, il conducente del veicolo, incensurato e insospettabile e di denunciarlo in stato di libertà.