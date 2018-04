RIETI - Un capriolo è stato investito e ucciso in via Togliatti, a Rieti.



L'animale si era spinto in città, proveniente dai dintorni ed è finito sulla carreggiata di una strada molto trafficata. Purtroppo inevitabile l'impatto e la morte del capriolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri forestali e gli operatori della Asl. Circolazione rallentata dalle 14 per quasi un'ora.

Marted├Č 17 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:49



© RIPRODUZIONE RISERVATA