Rieti, Safer internet day alla scuola Ricci per riflettere sui rischi del web

RIETI - Nella scuola Angelo Maria Ricci, le classi della scuola secondaria di primo grado hanno partecipato in live streaming al Safer internet day, evento organizzato dalla Polizia di Stato, in collaborazione con Unieuro.

In contemporanea, 270 mila studenti in tutta Italia, hanno ragionato di cyber bullismo e dei rischi del web sotto l’egida di Luca Pagliari, moderatore dell’incontro e autore del libro #Cuoriconnessi.

Ad animare il convegno a distanza, giunto alla settima edizione, il capo della Polizia di Stato Lamberto Giannini, il capo dipartimento delle Risorse Umane del Ministero della Pubblica Istruzione Jacopo Greco e l’amministratore Delegato di Unieuro Giancarlo Nicosanti Monterastelli. Ospite sul palco anche Paolo Crepet noto psichiatra, ricercatore dell’età evolutiva e la psicologa della Polizia di Stato Patrizia Torretta.

L’incontro ha visto avvicendarsi le storie di tanti studenti vittime di cyber bullismo, ma anche i consigli degli esperti sull’ uso consapevole de web su i sui suoi rischi. Non solo.

Si è parlato dell’importanza della richiesta di aiuto in caso di pericolo. Un incontro importante, che ha tenuto alto l’interesse dei ragazzi, grandi fruitori dei social network, con la scuola che, ancora una volta, ha offerto agli studenti la possibilità di riflettere e di confrontarsi, con gli occhi rivolti al mondo.