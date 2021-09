L'Inter conquista per la prima volta la Scopigno Cup: Roma battuta 2-0. A Esposito il premio Paolo Rossi

Venerdì 3 Settembre 2021, 18:11

RIETI - L'inter vince per la prima volta la 29^ Scopigno Cup Rieti - Amatrice World Football Tournament Under 17, memorial Manlio e Loris Scopigno. Ad Amatrice, sul campo "Paride Tilesi" è andata in scena l'emozionante sfida che ha visto la vittoria dei neroazzurri dell'Inter per 2-0 ai danni della Roma.

Nella finale per il terzo e quarto posto tra la Lazio e l'NK Domzale (Slovenia) l'hanno spuntata i laziali che hanno vinto per 3-2 contro gli sloveni.



Oggi a suonare l’inno d’Italia ad Amatrice, la Banda Nazionale dei Granatieri di Sardegna.

Intervenuti ad Amatrice l'Amministratore Unico CRAI Tirreno Giorgio Annis, che ha consegnato il premio al miglior cannoniere "Paolo Rossi" e alla squadra vincitrice. Luca Balzarotti Direttore Area Retail Rieti Intesa San Paolo ha consegna il premio al secondo classificato. Per il premio Pulici presente la signora Paola Pulici e le figlie e Pino Magno, Amministratore Unico Umbro Italia.



Intervenuto ad Amatrice anche Francesco Peroni, responsabile AIA Commissione osservatori nazionale per il Calcio a 5, il vice sindaco Massimo Bufacchi, il Comandante Provinciale Carabinieri Col. Bruno Bellini e il Consigliere Provinciale Fabio Nobili.



«Chiudiamo questa edizione che riservato come sempre grandi emozioni -ha spiegato il Presidente dell'ASD Scopigno Cup Fabrizio Formichetti- stiamo già pensando alla prossima edizione che sbarcherà anche a Roma con un girone di qualificazione».



L'ASD Scopigno Cup, organizzatrice dell’evento, a nome del Presidente Fabrizio Formichetti ringrazia sentitamente gli sponsor, in particolar modo CRAI e CRAI TIRRENO, INTESA SANPAOLO, ERG, AREXONS, SIXTUS, POSTE ITALIANE ed il nuovo sponsor tecnico UMBRO, il marchio più antico del mondo del calcio, fondato in Inghilterra nel 1924, ed i media partners quali RAI SPORT, RADIO RADIO, GAZZETTA DELLO SPORT, TUTTOSPORT, CORRIERE DELLO SPORT che rappresentano il motore e che anche in questa edizione hanno deciso di sostenere e legare i loro nomi ai nostri PROGETTI UNICI che includono in sé SPORT- CULTURA-TURISMO e soprattutto SOLIDARIETA'.



I premiati:

Premio Capocannoriere "Paolo Rossi" CRAI: Sebastiano Esposito (F.C. Inter)

Premio miglior portiere “Felice Pulici” UMBRO: Francesco Tommasi (F.C. Inter)

Miglior Giocatore TERRE SABINE: Daniel Quieto (F.C. Inter)

Miglior Giovane Promessa Premio “Fersini” SANO: Daniel Fois (F.C. Inter)

Premio Miglior Difensore della Finale CASEIFICIO STORICO AMATRICE: Filip Stankovic (F.C. Inter)

Miglior Allenatore del Torneo FONTE COTTORELLA: Tiziano Polenghi (F.C. Inter)

Premio Miglior Promessa Portieri AUTOQUATTRO: Zan Trivuncevic (N.K. Domzale)

Premio Giocatore Più Giovane VISION OTTICA RINALDUZZI: Sondergaard P.B. (Bronby IF)

Premio Platinum Goal RISPARMIO CASA: Giordano Cannatelli (S.S. Lazio)

Premio Miglior Centrocampista PIZZERIA IL VIALE: Giacomo De Pieri (F.C. Inter)

Premio Miglior Difensore TABACCHERIA CENTRO ITALIA: Mattia Boldrini (A.S. Roma)

Premio Disciplina “Luigi Festuccia” SD SERRAMENTI DINAMICI: Lodigiani Calcio

Premio Fair Play “Torquato Cocuccioni” PULIGIEN: Bronby IF

PRIMO CLASSIFICATO PREMIO CRAI: F.C. Inter

SECONDO CLASSIFICATO PREMIO INTESA SAN PAOLO: A.S. Roma

TERZO CLASSIFICATO: Lazio

QUARTO CLASSIFICATO: NK Domzale



FINALE 1° e 2° POSTO: F.C. INTER - A.S. ROMA (2-0) - Amatrice - Stadio "Paride Tilesi"

FC INTER: Tommasi; Ciuffo (29' st Casani T.), Stanković (C), Casani I., Castegnaro (1' st Miconi); Fois (23' Mazzola), Bovo, Berenbruch (30'+1 st Gallo); Quieto (10' st De Pieri); Pedrini (1' st Vedovati), Esposito (27' st Spinaccè).

A disp.: Cecchini (GK), Ndianefo.

All.: Polenghi.

AS ROMA: Mengucci; Cavacchioli (23' st Mulè), Boldrini, Ienco, Bouah; Della Rocca, Cichella, Graziani (C); Rozzi (1' st Touadi); Tarantino (15' st Wiklund), Misitano (23' st Polletta).

A disp.: De Franceschi (GK), Morgantini, Plaia, Marazzotti, Cipolletti.

All.: Ciaralli.

Arbitro: Sig. Matteo Marchetti di Ostia Lido.

Assistente 1: Sig. Valerio Colarossi di Roma 2.

Assistente 2: Sig. Emanuele Yoshiwaka di Roma 1.

Marcatori: 25' Esposito (FC Inter Milan), 25' st Berenbruch (FC Inter Milan).

Ammoniti: 23' Castegnaro (FC Inter Milan), 11' st Bovo (FC Inter Milan).

Espulsi: nessuno.

FINALE 3° e 4° POSTO: SS Lazio - NK Domzale (3-2) - Amatrice - Stadio Paride Tilesi

SS LAZIO: Polidori, Cannatelli, Giranelli, Oliva, Nazzaro, Petta, Giubrone, Di Tommaso, Di Biagio (12' st Bigotti), Di Nunzio (12' st Reddavide), Zanchetta (12' st Rizzo). A disp: Renzetti, Di Venanzio, Zazza, Bigotti, Reddavide, Rizzo. All: D'Urso.

NK DOMŽALE: Štiftar, Jusič (1' st Salešević), Krebs, Remić (Majcen 20' st) , Golič, Staš, Sojer, Budzak (1' st Hodžič), Javorič,Topalović, Bukovec. A disp.: Trivunčević, Nalo, Karahodžič. All.: Bratić.

Arbitro: Sig. Daniele Carrone di Tivoli

Assistente 1: Sig. Alessio Corsini di Roma 1.

Assistente 2: Sig. Francesco Raganelli di Roma 1.

Marcatori: Petta 4' pt (SS Lazio), Oliva (SS LAZIO) 26' pt, Sojer (NK DOMŽALE) 7' st, Bukovec (NK DOMŽALE) 10' st, Reddavide (SS Lazio) 17' st.

Ammoniti: nessuno.

Espulsi: nessuno.