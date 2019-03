© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Un cedimento strutturale, le cui cause sono ancora da accertare, ha provocato il crollo di una controsoffittatura al terzo piano della sede Inps di Rieti, in un'ala solitamente riservata agli uffici degli impiegati. Il crollo è avvenuto tra sabato e domenica, un dettaglio non da poco, perché qualora fosse successo in orari d'ufficio nel corso della settimana, qualcuno si sarebbe potuto far male davvero. Attualmente la zona è stata chiusa al personale Inps e agli utenti, in attesa che gli organi competenti facciano un sopralluogo per stabilire cosa ha portato a cedimento della controsoffittatura e soprattutto quantificare l'estensione dell'infiltrazione, così da evitare – in futuro – ulteriori problemi. Nel frattempo muratori ed elettricisti, contattati dalla direttrice dell'Istituto di Previdenza, la dottoressa Maria Cappelleri, si stanno adoperando per cercare di ripristinare quanto prima la funzionalità degli uffici (ed un bagno) coinvolti nel cedimento strutturale.