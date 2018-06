RIETI - Spazio anche ai giovanissimi Digital Dj Emergenti dell'Associazione Musikologiamo al Rieti Innovation Day che, organizzato dall'Assessorato all'Innovazione Tecnologica del Comune di Rieti in collaborazione con Iger Rieti e Associazione Innovatori Rieti, si terrà domani 4 giugno (dalle 9, 30 alle 18.30) presso la sala polifunzionale del complesso di Santa Lucia in via delle Fontanelle. Due le esibizioni dal vivo in programma, una nella sessione mattutina e l'altra in quella pomeridiana, da parte dei ragazzi reatini del Corso di Dj per Sfilate ed Eventi di Moda: Nicolò Imperatori, Laura Federici, Riccardo Di Bartolomei, Fabricio Pilati, Giorgio Mastroiaco, Ylenia Marchione, Leonardo D'angeli, Leonardo Ricci, Fabrizio Constantin e Filippo Guidi. La session live sarà un esperimento di utilizzo di smartphone, stile orchestra, in cui ogni dj avrà una partitura da proporre.

Domenica 3 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:27



