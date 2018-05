di Raffaele Passaro

RIETI - Nella partita tra Atletico Cantalice e Micioccoli, brutto infortunio capitato al centrocampista degli ospiti, Roberto Miccioni. Al 15' della ripresa, il ragazzo, servito in profondità da Eleuteri, tenta una rovesciata e cade male, sulla spalla. Dopo gli accertamenti eseguiti al de Lellis, si è accertata la frattura multipla della clavicola sinistra. Nonostante ciò, il ragazzo è ritornato a casa già la sera stessa. Il centrocampista reatino, però, dovrà stare fermo per almeno 30 giorni e, subito dopo, si deciderà per l'eventuale operazione. Intanto, tutta la società Asd Micioccoli augura a Miccioni una pronta guarigione.

Giovedì 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:36



