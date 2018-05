di Raffaele Passaro

RIETI - Nel match tra Torri in Sabina e Micioccoli, brutto infortunio capitato a Lorenzo Colangeli, difensore classe ’98 della formazione di casa. Al 2’ di gioco della prima frazione, il ragazzo è stato accidentalmente colpito sul naso da un suo compagno di squadra nell’intenzione di allontanare il pallone dopo un lancio pericoloso degli ospiti. Sul posto è arrivata subito l’autoambulanza, che ha prestato primi soccorsi al giovane. Subito dopo lo scontro, il ragazzo è stato portato al Gemelli di Roma, dove si è sottoposto ad alcuni accertamenti. Dalla tac sono emerse delle fratture alle ossa del naso e, proprio nella giornata odierna, il calciatore verrà operato.



«Siamo molto dispiaciuti per quello che è accaduto.» ha detto il Presidente del Torri in Sabina, Fabrizio Del Bianco, il quale continua: «Purtroppo nel calcio queste cose possono accadere. Ovviamente, dopo l’incidente, tutti i giocatori, sia compagni di squadra che avversari, hanno prestato aiuto e soccorso a Lorenzo. Con lui, siamo in costante contatto telefonico. Tutta la società del Torri in Sabina gli augura una veloce e pronta guarigione, per rivederlo in campo più forte di prima».



Il difensore reatino, dopo l’operazione odierna, resterà al Gemelli per altre 24 ore. Subito dopo, potrà essere dimesso. I tempi di recupero, ovviamente, non saranno veloci e rapidi. Sicuramente, però, non potrà scendere in campo assieme ai suoi compagni per le prossime ultime due gare del campionato di Terza categoria.

