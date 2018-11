RIETI - Sono 31 mila le dosi di vaccino antinfluenzale che l’Asl sta distribuendo in questi giorni. L’obiettivo è di consolidare e migliorare i risultati ottenuti l’anno passato (+77,7%), oltrepassando l’80% di copertura vaccinale in provincia. Tante le novità della campagna antinfluenzale.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, MARTEDI' 20 NOVEMBRE © RIPRODUZIONE RISERVATA