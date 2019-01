RIETI - Ci siamo quasi. L’influenza raggiungerà il suo picco tra questa settimana e la prossima. Dal 1 dicembre a oggi in tutta la provincia sono stati circa mille e 200 le persone colpite dal virus influenzale, anche con complicanze tipo broncopolmoniti. Secondo gli ultimi dati elaborati dal Dipartimento malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità nella prima settimana del 2019, l’influenza avrebbe colpito circa 20mila persone in tutto il Lazio, quasi settecento solo nella nostra provincia.



