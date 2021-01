“Conosciamo Infioritalia”, doppio appuntamento con il webinar

RIETI - «Con la speranza, e insieme l'esigenza, di rifiorire in questo tempo traumatizzato e caratterizzato dal distanziamento sociale», l'associazione nazionale delle infiorate artistiche Infioritalia ha ideato un webinar dal titolo "Conosciamo Infioritalia". Con un doppio appuntamento fissato per domani, 30 gennaio, alle 17, in diretta Facebook sul profilo ufficiale "Infioritalia", e per il 20 febbraio, «si intende presentare la nostra Associazione a chi ancora non la conosce o vuole saperne di più. Le infiorate sono una tradizione più che radicata sul territorio italiano e Infioritalia, con i suoi 35 soci, ne è la promotrice dal 2002, anno della sua fondazione».

«Da allora ad oggi, tante sono state le iniziative intraprese, altrettanti i progetti in fase di costruzione. Ne vogliamo discutere con tutti gli appassionati del settore e con altri gruppi di infioratori per allargare la nostra rete e la nostra famiglia. Per questo, prenderanno parte alla diretta il presidente dell'associazione, Andrea Melilli, e alcuni membri del consiglio direttivo della stessa. Oltre alla loro voce, parleranno i ben più esplicativi video e le immagini delle infiorate da loro realizzate e dei tanti obiettivi raggiunti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA