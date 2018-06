RIETI - Fiori protagonisti nel Reatino in questo fine settimana.



A Poggio Mirteto, si svolge il mercante in fiore con l'Infiorata per il Corpus domini. E una composizione analoga, nella giornata odierna, è presente in via Cintia, nel centro di Rieti.

Domenica 3 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:15



© RIPRODUZIONE RISERVATA