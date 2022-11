Infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, prosegue fino a fine mese la campagna di reclutamento

RIETI - E’ in conclusione la Campagna di Reclutamento 2023 delle Infermiere della Croce Rossa Italiana, che cercherà di coinvolgere donne e ragazze in una vita diversa e piena di emozioni, nell’ambito del volontariato attivo.

Il Corpo delle Infermiere Volontarie è ausiliario delle Forze Armate ed opera sul territorio in diversi modi ed attività specifiche, tra cui quelle che si svolgono in ambito sanitario e sociale. Per accedere occorre seguire un periodo di formazione, con il quale si acquisiscono conoscenze scientifiche e tecniche, necessarie a svolgere le funzioni connesse con l’assistenza infermieristica generale. Il corso ha durata biennale ed alterna acquisizioni teoriche ad un tirocinio pratico, che avrà luogo presso strutture sanitarie.

Se si vuole entrare a far parte di una realtà e di una comunità dedita al volontariato questa è l’occasione giusta per farlo! L’Ispettorato II.VV. afferente al Comitato CRI di Rieti è sito in Via Salaria per L’Aquila snc (ex Bosi) ed è pronto ad accogliere le aspiranti allieve! Per ricevere informazioni, delucidazioni e le relative modalità d'iscrizione, su Rieti e Provincia, è possibile contattare i recapiti di seguito riportati, entro il 30 Novembre.



Ispettrice Prov.le - S.lla Petroni: 328/0619697

Resp. Scuola - S.lla Rencricca: 328/8228259

Segreteria - S.lla Iorizzo: 335/7090248