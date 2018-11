RIETI - Indennità gonfiate, dopo il Comune tocca alla Provincia: gli ex amministratori provinciali saranno chiamati a restituire quanto ingiustamente percepito come indennità dal 2008 al febbraio 2013, quando il consiglio fu sciolto dopo le dimissioni del presidente Fabio Melilli.



Si tratta in totale di quasi mezzo milione di euro.L’ex presidente Melilli è chiamato a restituire 47 mila euro. Sono previste rate da 200 euro al mese per un massimo di 5 anni.



